Стало відомо, коли підпишуть угоду щодо газопроводу Baltic Pipe
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Наприкінці листопада – на початку грудня підпишуть договір про будівництво газопроводу Baltic Pipe. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Цей договір підпишуть польська компанія-оператор Gaz-System та данська Energinet.
"Ми дотримуємося графіка, як я неодноразово повторював, ми завершимо у 2022 році, а саме будівництво почнемо у 2020 році", - додав уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський у кулуарах 4 Всепольського економічного саміту у місті Сєдльце та сказав, що реалізація цієї стратегічної для Польщі інвестиції відбувається згідно із графіком.
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Baltic Pipe з’єднає польську та данську газотранспортні системи, завдяки чому до Польщі надходитиме газ з норвезького шельфу. Цією газомагістраллю можна буде транспортувати 10 млрд кубометрів природного газу.
Нещодавно Пйотр Наїмський поінформував, що газопровід запрацює 1 жовтня 2022 року.