Стало известно, когда подпишут соглашение по газопроводу Baltic Pipe

Этот договор подпишут польская компания-оператор Gaz-System и датская Energinet.

"Мы придерживаемся графика, как я неоднократно повторял, мы завершим в 2022 году, а само строительство начнем в 2020 году", - добавил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в кулуарах 4 Всепольского экономического саммита в городе Седльце и сказал, что реализация этой стратегической для Польши инвестиции происходит согласно графику.



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Baltic Pipe соединит польскую и датскую газотранспортную системы, благодаря чему в Польшу будет поступать газ с норвежского шельфа. Этой газомагистраллю можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа.

Недавно Петр Наимский сообщил, что газопровод заработает 1 октября 2022.