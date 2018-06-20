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Вибрано маршрут газопроводу Baltic Pipe

Вибрано маршрут газопроводу Baltic Pipe

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Компанія Gaz-System вибрала бажаний маршрут підводного трубопроводу Baltic Pipe довжиною 275 км. Трубопровід виходитиме на берег у Факс-Південь у Данії та в Нєхоже-Поґожеліца в Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Вказаний шлях трубопроводу проаналізовано та порівняно з іншими можливими варіантами маршруту, насамперед під кутом екологічних, технічних та соціально-економічних аспектів.

Відтепер можна буде виконати проектні роботи, які дозволять вибрати оптимальний спосіб прокладання газопроводу дном моря.

Baltic Pipe буде здатний транспортувати до Польщі 10 мільярдів кубометрів природного газу щорічно. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться в квітні 2020 року. Будівництво газопроводу триватиме приблизно два роки. Введення в експлуатацію газопроводу заплановано на жовтень 2022 року.

Як повідомляв УНН, Україна наразі веде переговори з Німеччиною і створює групу у Євросоюзі, яка має зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ має постачатися з РФ до Німеччини в обхід України.

Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.

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