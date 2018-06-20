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Выбрано маршрут газопровода Baltic Pipe

Выбрано маршрут газопровода Baltic Pipe

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Компания Gaz-System выбрала желаемый маршрут подводного трубопровода Baltic Pipe длиной 275 км. Трубопровод будет выходить на берег в Факс-Юг в Дании и в Нехоже-Поґожелица в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Указанный путь трубопровода проанализирован и сравнено с другими возможными вариантами маршрута, прежде всего под углом экологических, технических и социально-экономических аспектов.

Теперь можно будет выполнить проектные работы, которые позволят выбрать оптимальный способ прокладки газопровода по дну моря.

Baltic Pipe будет способен транспортировать в Польшу 10 млн кубометров природного газа ежегодно. Ожидается, что строительные работы начнутся в апреле 2020 года. Строительство газопровода продлится примерно два года. Ввод в эксплуатацию газопровода запланировано на октябрь 2022 года.

Как сообщал УНН, Украина пока ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.

Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.

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