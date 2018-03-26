Стало відомо, коли киянам відключать опалення

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Киянам відключать опалення за умови, що середньодобова температура повітря складатиме 8°С або вище протягом трьох днів поспіль. Це стосується як житлового сектору, так і бюджетних установ. Про це УНН повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

“Завершення опалювального сезону залежить від температурних показників. Бюджетні установи та домівки відключаються від опалення, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль знаходиться на рівні 8°С або вище”, — роз’яснили у профільному департаменті КМДА.

При цьому уточнюється, що стосовно бюджетних організацій, то, наприклад, переважна більшість лікарень, мають власні котельні, тому можуть самостійно визначити кінець опалювального періоду, це ж стосується і деяких шкіл.

“Проте загалом, якщо температура є нижчою 8°С, ніхто не може відключити бюджетну установу за її заявкою, адже діють санітарні норми. Відключення бюджетних установ відбувається на загальних підставах”, — наголосили у департаменті ЖКІ .

Щодо ОСББ то, як додали у департаменті, відключення за бажанням можливе лише за умови згоди усіх мешканців будинку. Але на практиці таке відбувається вкрай рідко.

Нагадаємо, у НКРЕКП повідомили, що деякі органи місцевого самоврядування встановлюють необґрунтовано завищенні тарифи на тепло для населення.

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