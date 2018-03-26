Стало известно, когда киевлянам отключат отопление

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Киевлянам отключат отопление при условии, что среднесуточная температура воздуха будет составлять 8°С или выше на протяжении трех дней к ряду. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений. Об этом УНН сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

“Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8°С или выше”, - разъяснили в профильном департаменте КГГА.

При этом уточняется, что в отношении бюджетных организаций, то, например, подавляющее большинство больниц, имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

“Однако в целом, если температура ниже 8°С, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях”, - отметили в департаменте ЖКИ.

Относительно ОСМД то, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.

Напомним, в НКРЭКУ сообщили, что некоторые органы местного самоуправления устанавливают необоснованно завышенные тарифы на тепло для населения.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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