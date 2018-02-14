Стало відомо, де і як в столиці святкуватимуть Масляну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. На вихідних, 17-18 лютого, в кожному районі Києва відбудуться заходи зі святкування Масляної. Програму святкування опублікувала прес-служба КМДА, передає УНН

Так, у Голосіївському районі 18 лютого з 13:00 у парку культури та відпочинку ім. М. Рильського розпочнуться народні масові гуляння “Голосіївська масляна”. У програмі: ігри, конкурси, забави, виступи творчих колективів та майстрів мистецтв, святкові вітання, фізкультурно-оздоровчі естафети та спортивні майстер-класи, зустріч “Весни”, спалення опудала “Марени” і, звісно, гарячі млинці.

У Дарницькому районі святкування стартують 18 лютого о 12:00 у парку культури та відпочинку “Партизанська слава” (вул. Славгородська). Тут відбудеться святковий концерт і дискотека просто неба. Найспритніші дорослі та смілива малеча зможуть весело провести час біля “Стовпа розваг” і отримати подарунки. Працюватиме дитяча зона. Також о 12:00 розпочнеться виступ колективів художньої самодіяльності Палацу культури “Дарниця”.

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У Деснянському районі святково-розважальний захід “Проводи зими. Масниця-2018” відбудеться 17 лютого з 12:00 до 15:00 біля приміщення Деснянської РДА (просп. Маяковського, 29). У програмі: майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, показові виступи театру історичного та сценічного бою “Камелот”, “Дитячий рицарський турнір”, конкурси “Стовп розваг” та “Бій на колоді”, тематична фотозона. На головній сцені — розважальна та конкурсна програми для дітей, святковий концерт за участю аматорських мистецьких колективів району.

У Дніпровському районі на майдані біля Центру культури та мистецтв (вул. Алма-Атинська, 109) 17 лютого з 12:00 виступатимуть майстри мистецтв і художні колективи, відбуватимуться масово-розважальні програми та святкова торгівля.
В Оболонському районі 18 лютого об 11:00 усіх охочих запрошує до Пуща-Водиці конгрес-готель “Пуща” (вул. Миколи Юнкерова, 20). Тут передбачено безкоштовні шоу та майстер-класи для дітей і дорослих, розіграші призів, солодкі подарунки кожному маленькому гостю, батути для малечі, ярмарок на свіжому повітрі та багато інших сюрпризів.

У Подільському районі на Контрактовій площі у сквері біля пам’ятника П. Сагайдачному 17 лютого відбудуться майстер-класи з випічки млинців, виступи творчих колективів та конкурси. Також на всіх охочих чекатиме льодова ковзанка, колесо огляду та дитячі атракціони. У районних бібліотеках для відвідувачів проведуть виставки літератури і пізнавальні години про традиції святкування Масляної.

У Печерському районі в дитячих бібліотеках району (№ 8, ім. М. Трублаїні, “Веселка”, ім. А. Макаренка) з 12 до 18 лютого триватимуть виставки — тематичні полиці “Масляну гуляємо — весну зустрічаємо!”. А 14 лютого о 14:00 у бібліотеці ім. І. Кудрі мешканців знайомитимуть із традиціями та обрядами під час заходу “Масляна йде, весну-красу веде”.

Масштабні народні гуляння на честь проводів зими та зустрічі весни проводитимуть у Святошинському районі. Так, 17 лютого з 12:00 у парку “Інтернаціональний” розпочнуть традиційні забави: перетягування канату, бої на мішках, хороводи і танці навколо святкового багаття, розіграші цінних призів від партнерів. О 14:00 заплановано спалення опудала Зими. Для дітей працюватиме зона активностей та селфі-зона. Також організатори запланували спекти 10 тисяч млинців, якими, завдяки меценатам, безкоштовно пригощатимуть усіх присутніх.

У Солом’янському районі в бібліотеці ім. Федора Достоєвського (вул. Освіти, 14-А) 15 лютого о 14:00 гості побачать відтворення народних обрядів і візьмуть участь у майстер-класі зі створення ляльок-мотанок. 17 лютого о 12:00 у парку “Орлятко” (б-р Вацлава Гавела, 9-Б) відбудеться районне свято Масляної. Для дітей і дорослих підготовлено чимало розваг, інтерактивні конкурси, концертну програму та частування.

Також масштабне святкування Масляної відбудеться на Співочому полі. На гостей чекатимуть яскраві фотозони та арт-об’єкти, тематичні конкурси та квести, традиційні гастро-забави, скульптури із сіна тощо. Окрім того, 17 лютого з 11:00 до 16:00 відбудеться турнір лицарських боїв, 18 лютого з 11:00 до 16:00 — зірковий концерт і виступи фольклорних колективів.

Нагадаємо, в Ужгороді у Боздоському парку триває триденний гастрономічний фестиваль-конкурс “Ужгородська палачінта”.

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