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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81385 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 95626 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98025 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111888 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101829 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105214 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, где и как в столице будут праздновать Масленицу

Стало известно, где и как в столице будут праздновать Масленицу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. На выходных, 17-18 февраля, в каждом районе Киева состоятся мероприятия по празднованию Масленицы. Программа празднования опубликовала пресс-служба КГГА, передает УНН.

Так, в Голосеевском районе 18 февраля с 13:00 в парке культуры и отдыха им. М.Рыльского начнутся народные массовые гуляния "Голосеевская масленица". В программе: игры, конкурсы, забавы, выступления творческих коллективов и мастеров искусств, праздничные поздравления, физкультурно-оздоровительные эстафеты и спортивные мастер-классы, встреча "Весны", сжигание чучела "Марены" и, конечно, горячие блины.

В Дарницком районе празднование стартуют 18 февраля в 12:00 в парке культуры и отдыха "Партизанская слава" (ул. Славгородская). Здесь состоится праздничный концерт и дискотека под открытым небом. Ловкие взрослые и смелые дети смогут весело провести время возле "Столпа развлечений" и получить подарки. Работать будет детская зона. Также в 12:00 начнется выступление коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры "Дарница".

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В Деснянском районе празднично-развлекательное мероприятие "Проводы зимы. Масленица-2018" состоится 17 февраля с 12:00 до 15:00 возле здания Деснянского РГА (просп. Маяковского, 29). В программе: мастер-классы по декоративно-прикладного искусства, показательные выступления театра исторического и сценического боя "Камелот", "Детский рыцарский турнир", конкурсы "Столп развлечений" и "Бой на бревне", тематическая фотозоне. На главной сцене - развлекательная и конкурсная программы для детей, праздничный концерт с участием любительских художественных коллективов района.

В Днепровском районе на площади возле Центра культуры и искусств (ул. Алма-Атинская, 109) 17 февраля с 12:00 будут выступать мастера искусств и художественные коллективы, пройдут массово-развлекательные программы и праздничная торговля.

В Оболонском районе 18 февраля в 11:00 всех желающих приглашает к Пуще-Водице конгресс-отель "Пуща" (ул. Николая Юнкерова, 20). Здесь предусмотрено бесплатные шоу и мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши призов, сладкие подарки каждому маленькому гостю, батуты для детей, ярмарка на свежем воздухе и много других сюрпризов.

В Подольском районе на Контрактовой площади в сквере у памятника П. Сагайдачному 17 февраля состоятся мастер-классы по выпечке блинов, выступления творческих коллективов и конкурсы. Также на всех желающих ждет ледовый каток, колесо обозрения и детские аттракционы. В районных библиотеках для посетителей проведут выставки литературы и познавательные часы о традициях празднования Масленицы.

В Печерском районе в детских библиотеках района (№ 8, им. М. Трублаини, "Радуга", им. А. Макаренко) с 12 по 18 февраля пройдут выставки - тематические полки "Масленицу гуляем - весну встречаем!". А 14 февраля в 14:00 в библиотеке им. И. Кудри жителей знакомить с традициями и обрядами во время мероприятия "Масленица идет, весне-красоту ведет".

Масштабные народные гуляния в честь проводов зимы и встречи весны проводить в Святошинском районе. Так, 17 февраля с 12:00 в парке "Интернациональный" начнут традиционные забавы: перетягивание каната, бои на мешках, хороводы и танцы вокруг праздничного костра, розыгрыши ценных призов от партнеров. В 14:00 запланировано сожжение чучела Зимы. Для детей будет работать зона активностей и селф-зона. Также организаторы запланировали испечь 10000 блинов, которыми, благодаря меценатам, бесплатно угощать всех присутствующих.

В Соломенском районе в библиотеке им. Федора Достоевского (ул. Просвещения, 14-А) 15 февраля в 14:00 гости увидят воспроизведения народных обрядов и примут участие в мастер-классе по созданию кукол-мотанок. 17 февраля в 12:00 в парке "Орленок" (б-р Вацлава Гавела, 9-Б) состоится районный праздник Масленицы. Для детей и взрослых подготовлены немало развлечений, интерактивные конкурсы, концертная программа и угощения.

Также масштабное празднование Масленицы пройдет на Певческом поле. Гостей ждут яркие фотозоне и арт-объекты, тематические конкурсы и квесты, традиционные гастро-забавы, скульптуры из сена и тому подобное. Кроме того, 17 февраля с 11:00 до 16:00 состоится турнир рыцарских боев, 18 февраля с 11:00 до 16:00 - звездный концерт и выступления фольклорных коллективов.

Напомним, в Ужгороде в Боздошском парке продолжается трехдневный гастрономический фестиваль-конкурс "Ужгородская палачинта".

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