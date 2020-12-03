Стало відоме місце проведення фіналу дебютного сезону Ліги конференцій

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні під час відеоконференції відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому було прийнято відразу кілька важливих рішень. Про це свідчать дані сайту УЄФА, передає УНН.

Фінал першого розіграшу нового турніру — Ліга конференцій УЄФА, прийме Тирана. Матч відбудеться на новому стадіоні “Націонал Арена”.

Примітно, що у дебютному розіграші Ліги конференцій візьмуть участь 184 команди з усіх 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

Крім того, зазначимо, що фінальну стадію Ліги націй УЄФА-2021 прийме Італія, а молодіжний Євро 2023 року відбудеться в Румунії та Грузії.

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