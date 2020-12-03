Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций

Финал первого розыгрыша нового турнира — Лига конференций УЕФА примет Тирана. Матч состоится на новом стадионе “Национал Арена”.

Примечательно, что в дебютном розыгрыше Лиги конференций примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Кроме того, отметим, что финальную стадию Лиги наций УЕФА-2021 примет Италия, а молодежный Евро-2023 состоится в Румынии и Грузии.