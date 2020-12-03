Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня во время видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором было принято сразу несколько важных решений. Об этом свидетельствуют данные сайта УЕФА, передает УНН.
Финал первого розыгрыша нового турнира — Лига конференций УЕФА примет Тирана. Матч состоится на новом стадионе “Национал Арена”.
Примечательно, что в дебютном розыгрыше Лиги конференций примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Кроме того, отметим, что финальную стадию Лиги наций УЕФА-2021 примет Италия, а молодежный Евро-2023 состоится в Румынии и Грузии.