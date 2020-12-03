Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 11536 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 25868 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 47249 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72257 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105445 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110236 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123290 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155774 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202055 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196284 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций

Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня во время видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором было принято сразу несколько важных решений. Об этом свидетельствуют данные сайта УЕФА, передает УНН.

Финал первого розыгрыша нового турнира — Лига конференций УЕФА примет Тирана. Матч состоится на новом стадионе “Национал Арена”.

Примечательно, что в дебютном розыгрыше Лиги конференций примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Кроме того, отметим, что финальную стадию Лиги наций УЕФА-2021 примет Италия, а молодежный Евро-2023 состоится в Румынии и Грузии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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