Стали відомі подробиці спецоперації із затримання наркоділків на Закарпатті

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Департамент протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України вчора, 18 липня, провів спецоперацію на Закарпатті із затримання членів організованої групи наркоділків. Про це повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко, передає УНН з посиланням у прес-службу Нацполіції.

"Члени ОЗГ налагодили контрабандний канал постачання крупних партій екстракційного опію з Угорщини до України та подальший його збут на території нашої держави", - зазначили в поліції.

У результаті слідчих заходів правоохоронці викрили факт збуту учасниками угрупування 1 л екстракційного опію, а також встановлено додаткові факти протизаконної діяльності фігурантів.

"Учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами. У затриманих вилучено велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю", - йдеться в повідомленні.

У ході затримання один зі злочинців чинив опір законним вимогам поліцейських. Тож для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, патрульні підрозділу тактико-оперативного реагування застосували вогнепальну зброю. У результаті постраждалих немає.

За словами Кіхтенка, наразі проведено 20 обшуків. Під час них правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, вогнепальну та холодну зброю.

"У результаті спецзаходів вилучено 7,5 кг опію екстракційного (концентрату), що за цінами "чорного" ринку становить майже 15 млн грн. Вилученого наркотику вистачило би на виготовлення 150 тисяч "доз", - уточнили в Нацполіції.

Усіх членів угрупування затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, місцеві мешканці повідомляли, що у Мукачево поблизу ринку "ГІД" проводиться спецоперація, до якої долучені групи спецпризначенців. Під час неї правоохоронці заблокували легковий автомобіль. 

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