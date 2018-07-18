На Закарпатті Департамент протидії наркозлочинності проводить спецоперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Мукачево поблизу ринку "ГІД" проводиться спецоперація, до якої долучені групи спец призначенців, під час якої правоохоронці заблокували легковий автомобіль. Про це в мережі Facebook повідомляють місцеві жителі, передає УНН.
Наразі відомо, що правоохоронці заблокували легковик біля ринку, який намагаючись зникнути з місця події протаранив іншій автомобіль, після чого правоохоронці все ж заблокували автівку.
Як повідомили кореспонденту УНН у Національній поліції України, на цей час у регіоні проходить спецоперація Департаменту протидії наркозлочинності.
“Наразі правоохоронці проводять спецоперацію — діє Департамент протидії наркозлочинності. Поки триває операція ми не можемо надавати якусь інформацію”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, на кордоні із Польщею вартові затримали майже 8 кілограмів екстазі та викрили канал транспортування наркотиків в Україну.