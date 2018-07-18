На Закарпатье Департамент противодействия наркопреступности проводит спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Мукачево возле рынка "ГИД" проводится спецоперация, в которой участвуют группы спецназначенцев, во время которой правоохранители заблокировали легковой автомобиль. Об этом в сети Facebook сообщают местные жители, передает УНН.
Известно, что правоохранители заблокировали легковушку у рынка, которая пытаясь скрыться с места происшествия протаранила другой автомобиль, после чего правоохранители все же заблокировали машину.
Как сообщили корреспонденту УНН в Национальной полиции Украины, в настоящее время в регионе проходит спецоперация Департамента противодействия наркопреступности.
"Сейчас правоохранители проводят спецоперацию - действует Департамент противодействия наркопреступности. Пока идет операция мы не можем предоставлять какую-либо информацию", - сообщили в полиции.
Напомним, на границе с Польшей стражи задержали почти 8 килограммов экстази и разоблачили канал транспортировки наркотиков в Украине.