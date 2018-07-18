До України намагались ввезти велику партію клубного наркотику
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На кордоні із Польщею вартові затримали майже 8 кілограмів екстазі та викрили канал транспортування наркотиків в Україну. Про це повідомила Державна прикордонна державна служба України, передає УНН.
“Правоохоронці вилучили дев’ять запаяних поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною — попередньо екстазі, загальною вагою близько 7,8 кілограмів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, один з каналів наркотрафіку викрили на кордоні з Польщею. Так, причетну до незаконної діяльності особу затримали в пункті пропуску “Краківець” під час спроби перевезти наркотичні засоби. Відносно неї в момент перетину кордону спрацювала база даних.
Чоловік, який виявився громадянином Румунії, рухався в Україну легковим автомобілем “Audi” литовської реєстрації. Прикордонники вивели авто із загального потоку та здійснили поглиблений огляд іномарки, де і вилучили 7,8 кг наркотичної речовини, ймовірно, екстазі.
За даним фактом проінформовано співробітників УСБ України у Львівській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”.
Громадянина, наркотичну речовину та транспортний засіб передано УСБ України у Львівській області. Наразі тривають подальші слідчі дії.
Нещодавно у Києві вилучили партію кокаїну на 34 тисячі доларів.