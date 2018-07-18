В Украину пытались ввезти крупную партию клубного наркотика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На границе с Польшей стражи порядка задержали почти 8 килограммов экстази и разоблачили канал транспортировки наркотиков в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная государственная служба Украины, передает УНН.
“Правоохранители изъяли девять запаянных полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом — предварительно экстази, общим весом около 7,8 килограммов”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, один из каналов наркотрафика разоблачили на границе с Польшей. Так, причастного к незаконной деятельности мужчину задержали в пункте пропуска “Краковец” при попытке перевезти наркотические средства. В отношении него в момент пересечения границы сработала база данных.
Мужчина, который оказался гражданином Румынии, направлялся в Украину легковым автомобилем “Audi” литовской регистрации. Пограничники вывели авто из общего потока и осуществили углубленный осмотр иномарки, где и изъяли 7,8 кг наркотического вещества, вероятно, экстази.
По данному факту проинформированы сотрудники УСБ Украины во Львовской области по выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 УК Украины “Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров”.
Гражданин, наркотическое вещество и транспортное средство перевели под контроль УСБ Украины во Львовской области. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.
Недавно в Киеве изъяли партию кокаина на 34 тысячи долларов.