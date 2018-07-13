У Києві вилучили велику партію кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою №7 затримали в Одесі громадянина однієї з Балканських країн, оголошеного у міжнародний розшук за лінією Інтерполу. Про це повідомили у прес-службах обох відомств, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з 3-м Управлінням ГУ БКОЗ СБУ України у ході спецоперації затримано при збуті кокаїну наркоторгівця та покупця. За приблизними підрахунками, вартість вилученого кокаїну „на чорному ринку“ становить близько 34 тис. доларів США”, — зазначили у Київській місцевій прокуратурі № 7.
За інформацією СБУ, затриманий іноземець протягом тривалого часу переховувався в різних країнах від правоохоронних органів Італії за контрабанду та незаконний збут важких наркотиків. Оперативники української спецслужби встановили, що затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну та героїну до країн ЄС через територію нашої держави.
Крім того, за результатами обшуку, проведеного за місцем проживання наркозбувача, правоохоронці вилучили майже 200 г кокаїну та близько 200 таблеток наркотичного засобу МДМА.
Наразі іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Італії.
Місцевою прокуратурою до Подільського районного суду м. Києва подано клопотання про призначення експертизи по вилученим речовинам. Після отримання висновку експерта буде вирішено питання повідомлення затриманим особам про підозру за ст. 307 та 309 КК України. Досудове слідство триває.
“Наразі іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Італії”, — у свою чергу зазначили в СБУ.