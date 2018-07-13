В Киеве изъяли крупную партию кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №7 задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 7 вместе с 3-м Управлением ГУ БКОП СБУ Украины в ходе спецоперации были задержаны при сбыте кокаина наркоторговец и покупатель. По приблизительным подсчетам, стоимость изъятого кокаина „на черном рынке“ составляет около 34 тыс. долларов США”, - отметили в Киевской местной прокуратуре № 7.
По информации СБУ, задержанный иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков. Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию нашего государства.
Кроме того, по результатам обыска, проведенного по месту жительства наркоторговца, правоохранители изъяли почти 200 г кокаина и около 200 таблеток наркотического средства МДМА.
Сейчас иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.
Местной прокуратурой в Подольский районный суд г.Киева подано ходатайство о назначении экспертизы по изъятым веществам. После получения заключения эксперта будет решен вопрос сообщении задержанным лицам о подозрении по ст. 307 и 309 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
“Сейчас иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию”, — в свою очередь отметили в СБУ.