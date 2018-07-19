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Стали известны подробности спецоперации по задержанию наркодельцов на Закарпатье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Департамент противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Военной прокуратуры Западного региона Украины вчера, 18 июля, провел спецоперацию в Закарпатье по задержанию членов организованной группы наркодельцов. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей Кихтенко, передает УНН со ссылкой пресс-службу Нацполиции.

"Члены ОПГ наладили контрабандный канал поставки крупных партий экстракционного опия из Венгрии в Украину и дальнейший его сбыт на территории нашего государства", - отметили в полиции.

В результате следственных мероприятий правоохранители выявили факт сбыта участниками группировки 1 л экстракционного опия, а также установлены дополнительные факты противозаконной деятельности фигурантов.

"Участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами. У задержанных изъята крупная партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие", - говорится в сообщении.

В ходе задержания один из преступников сопротивлялся законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, которым передвигался злоумышленник, патрульные подразделения тактико-оперативного реагирования применили огнестрельное оружие. В результате пострадавших нет.

По словам Кихтенко, проведено 20 обысков. Во время них правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, огнестрельное и холодное оружие.

"В результате спецмероприятий изъято 7,5 кг опия экстракционного (концентрата), что по ценам "черного" рынка составляет почти 15 млн грн. Изъятого наркотика хватило бы на изготовление 150 тыс. "доз", - уточнили в Нацполиции.

Всех членов группировки задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, местные жители сообщали, что в Мукачево возле рынка "ГИД" проводится спецоперация , в которой приобщены группы спецназовцев. Во время ее правоохранители заблокировали легковой автомобиль.

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