Стали відомі подробиці нічної пожежі в собачому притулку біля Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Пожежа виникла у неділю, 5 лютого, о 20:40 в притулку для безпритульних собак “Милосердя”, що розташований у смт. Брюховичі на вул. Незалежності України, 58. Загорілася дерев’яна будівля, а запаси дров, що зберігалися там, сприяли інтенсивному поширенню пожежі. Про це поінформували у прес-службі ДСНС Львівщини, повідомляє УНН.
О 21:16 займання загасили, однак вогонь повністю знищив будівлю, у якій сталося займання. Собаки не постраждали.
Захисники тварин закликали небайдужих допомогти безпритульним собакам. Так, у соцмережах попросили привозити собакам їжу та теплі речі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у львівському притулку для тварин спалахнула масштабна пожежа.