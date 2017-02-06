Стали известны подробности ночного пожара в собачьем приюте возле Львова

В 21:16 возгорание потушили, однако огонь полностью уничтожил здание, в котором произошло возгорание. Собаки не пострадали.

Защитники животных призвали неравнодушных помочь бездомным собакам. Так, в соцсетях попросили привозить собакам еду и теплые вещи.

Напомним, как сообщал УНН, во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар .