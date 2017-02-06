Стали известны подробности ночного пожара в собачьем приюте возле Львова
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Пожар возник в воскресенье, 5 февраля, в 20:40 в приюте для бездомных собак "Милосердие", который расположен в пгт. Брюховичи на ул. Независимости Украины, 58. Загорелась деревянная постройка, а запасы дров, хранившиеся там, способствовали интенсивному распространению пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Львовской области, сообщает УНН.
В 21:16 возгорание потушили, однако огонь полностью уничтожил здание, в котором произошло возгорание. Собаки не пострадали.
Защитники животных призвали неравнодушных помочь бездомным собакам. Так, в соцсетях попросили привозить собакам еду и теплые вещи.
Напомним, как сообщал УНН, во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар .