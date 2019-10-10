Стала відома зарплата Гончарука за перший місяць роботи прем’єром
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Олексій Гончарук за перший місяць роботи на посаді прем’єр-міністра України отримав зарплату у майже 50 тис. грн. Про це УНН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у відповідь на запит.
"За інформацією Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів, фактично отримана за період з 30 серпня по 30 вересня 2019 року заробітна плата Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. склала 49 842,51 гривень", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Як повідомляв УНН, Гончарук вказав у декларації за 2018 рік 1,851 млн грн доходів.