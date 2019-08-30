Скільки заробляє та чим володіє новий прем'єр-міністр України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук вказав в декларації за 2018 році 1,851 млн грн доходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію Гончарука.
За даними декларації, Гончарук за 2018 рік отримав 60 772 грн заробітної плати за основним місцем роботи в Громадській організація “Офіс ефективного регулювання”. Дохід від підприємницької діяльності — 1 789 972 грн та 634 грн доходів на банківський рахунок.
Окрім того, він задекларував 89 617 грн на рахунках в “УніверсалБанк” і 68 744 грн в “Альфабанк” та 100 тис. грн 84 тис. дол і 36 тис. євро готівки.
Також, згідно з декларацією новий прем’єр-міністр орендує Квартиру в Києві площею 74 кв. м, а сам зареєстрований в Чернігові у квартирі площею 71 кв. м.
Гончаруку належить автомобіль Jaguar X-TYPE 2007 року випуску.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.