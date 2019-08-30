Сколько зарабатывает и чем владеет новый премьер-министр Украины

По данным декларации, Гончарук за 2018 год получил 60 772 грн заработной платы по основному месту работы в Общественной организация “Офис эффективного регулирования”. Доход от предпринимательской деятельности — 1 789 972 грн и 634 грн доходов на банковский счет.

Кроме того, он задекларировал 89 617 грн на счетах в “УниверсалБанк” и 68 744 грн в “Альфабанк” и 100 тыс. грн 84 тыс. долл и 36 тыс. евро наличности.

Также, согласно декларации новый премьер-министр арендует Квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в Чернигове в квартире площадью 71 кв. м.

Гончарук принадлежит автомобиль Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.