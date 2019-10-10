Стала известна зарплата Гончарука за первый месяц работы премьером
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Алексей Гончарук за первый месяц работы в должности премьер-министра Украины получил зарплату почти 50 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины в ответ на запрос.
"По информации Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, фактически полученная за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года заработная плата Премьер-министра Украины Гончарука А.В. составила 49 842,51 гривен", - говорится в ответе.
Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Как сообщал УНН, Гончарук указал в декларации за 2018 год 1,851 млн грн доходов.