Стала відома мета візиту корабля НАТО у порт Одеси

КИЇВ. 24 березня. УНН. Головна мета тральщика "Капрікорн" Військово-Морських Сил Французької Республіки, який пришвартувався 23 березня до причалу Одеського морського вокзалу, – це підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері між Україною та Францією. Про це під час протокольної зустрічі заявив командир корабля капітан 2 рангу Венсан Маньян, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.