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MIM-104 Patriot

Стала відома мета візиту корабля НАТО у порт Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Головна мета тральщика "Капрікорн" Військово-Морських Сил Французької Республіки, який пришвартувався 23 березня до причалу Одеського морського вокзалу, – це підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері між Україною та Францією. Про це під час протокольної зустрічі заявив командир корабля капітан 2 рангу Венсан Маньян, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.

Стала відома мета візиту корабля НАТО у порт Одеси

"Головною метою цьогорічного візиту нашого корабля до України є підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері з вашою країною, а також забезпечення безпеки в басейні Чорного моря", - наголосив Маньян.

Своєю чергою, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував командиру корабля за увагу та підтримку України, що здійснюється з боку Французької Республіки у боротьбі з російською агресією.

Візит корабля до Одеси триватиме до 26 березня. Вже після виходу тральщика з порту, відбудуться двосторонні навчання з кораблями та катерами Військово-Морських Сил Збройних Сил України за програмою PASSEX.

Також, як зазначив Маньян, "Капрікорн" вже не вперше перебуває у Чорному морі. На початку липня 2006 року екіпаж цього судна у складі загону кораблів брав участь у міжнародних морських навчаннях, і заходив із офіційним візитом до болгарського порту Варна.

У Міноборони додали, що цей візит до українського порту корабля НАТО у цьому році є вже другим, після відвідання Одеси у лютому 2019 року американським ракетним есмінцем "Дональд Кук".

Як повідомляв УНН, 23 березня вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО.

Нагадаємо, у кінці лютого у порт Одеси прибув ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75). Візит судна тривав три дні.

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