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У порт Одеси зайшов корабель НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на численні пости в соціальних мережах.

У порт Одеси зайшов корабель НАТО

Натовських кораблем виявився французький тральщик M653 Capricorne.

Нагадаємо, в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США. Про це заявив помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів" в Одесі .

Нагадаємо, 27 лютого ракетний есмінець ВМС США Donald Cook, який увійшов на минулому тижні в Чорне море для участі в навчаннях з Україною та іншими союзниками, покинув порт Одеси.

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