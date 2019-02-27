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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123415 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122013 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117275 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

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Американский ракетный эсминец покинул порт Одессы

Американский ракетный эсминец покинул порт Одессы

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, вошедший на прошлой неделе в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США, передает УНН.

"Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook (DDG 75) покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших союзников НАТО и региональных партнеров", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эсминец покинет акваторию Черного моря 1 марта. Затем он должен продолжить свое восьмое патрулирование в составе шестого флота ВМС США. 

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"Визит Дональда Кука в Одессу послужил третьей возможностью для нашего корабля пообщаться с нашими черноморскими союзниками и партнерами", - сказал командир корабля Donald Cook коммандер Мэтью Пауэл. 

Как сообщал УНН, активистов возле порта, куда зашел эсминец США, проверили после сообщения военных

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