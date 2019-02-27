Американский ракетный эсминец покинул порт Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, вошедший на прошлой неделе в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США, передает УНН.
"Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook (DDG 75) покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших союзников НАТО и региональных партнеров", - говорится в сообщении.
Предполагается, что эсминец покинет акваторию Черного моря 1 марта. Затем он должен продолжить свое восьмое патрулирование в составе шестого флота ВМС США.
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"Визит Дональда Кука в Одессу послужил третьей возможностью для нашего корабля пообщаться с нашими черноморскими союзниками и партнерами", - сказал командир корабля Donald Cook коммандер Мэтью Пауэл.
Как сообщал УНН, активистов возле порта, куда зашел эсминец США, проверили после сообщения военных.