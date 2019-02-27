Американський ракетний есмінець покинув порт Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook, який увійшов на минулому тижні в Чорне море для участі в навчаннях з Україною та іншими союзниками, покинув порт Одеси. Про це повідомляє прес-служба Шостого флоту ВМС США, передає УНН.
"Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook (DDG 75) покинув Одесу 27 лютого після завершення запланованого візиту в порт в рамках нашої постійної присутності в Чорному морі і підтримки наших союзників НАТО і регіональних партнерів", - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що есмінець покине акваторію Чорного моря 1 березня. Потім він повинен продовжити своє восьме патрулювання у складі шостого флоту ВМС США.
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"Візит Дональда Кука в Одесу став третьою можливістю для нашого корабля поспілкуватися з нашими чорноморськими союзниками і партнерами", - сказав командир корабля Donald Cook командер Метью Пауел.
Як повідомляв УНН, активістів біля порту, куди зайшов есмінець США, перевірили після повідомлення військових .