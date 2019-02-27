Активистов возле порта, куда зашел эсминец США, проверили после сообщения военных

"В полицию поступило сообщение от военнослужащих о том, что на территории морвокзала, где сейчас стоит ракетный эсминец США, находятся двое подозрительных лиц с рюкзаками", - указали в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

"Установлено, что мужчины - члены одной из общественных организаций города, которые пришли на морвокзал с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк". Личности мужчин установлены. Никаких нарушений, которые входят в компетенцию полиции, в их действиях не обнаружено", - добавили в полиции .

На месте происшествия работали полицейские и представители военной службы правопорядка.

Напомним, 25 февраля в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG-75). Трехдневный визит проходит в рамках запланированных мероприятий украинского-американского двустороннего сотрудничества.

Накануне, 26 февраля, вечером одесский общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что в Одессе на морвокзале задержали двух активистов, участвовавших в акции по файерами и плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?", которых позже отпустили.