Активістів біля порту, куди зайшов есмінець США, перевірили після повідомлення військових

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Біля Одеського морського порту, у який зайшов ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG-75), напередодні ввечері військові помітили двох підозрілих чоловіків з рюкзаками, виїхавши на місце, правоохоронці виявили, що ці двоє - члени однієї з громадських організацій, які прийшли на морвокзал з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.