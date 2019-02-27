Активістів біля порту, куди зайшов есмінець США, перевірили після повідомлення військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Біля Одеського морського порту, у який зайшов ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG-75), напередодні ввечері військові помітили двох підозрілих чоловіків з рюкзаками, виїхавши на місце, правоохоронці виявили, що ці двоє - члени однієї з громадських організацій, які прийшли на морвокзал з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
"До поліції надійшло повідомлення від військовослужбовців про те, що на території морвокзалу, де наразі стоїть ракетний есмінець США, знаходяться двоє підозрілих осіб з рюкзаками", - вказали у поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.
"Встановлено, що чоловіки – члени однієї з громадських організацій міста, які прийшли на морвокзал з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк". Особи чоловіків встановлені. Ніяких порушень, які входять до компетенції поліції, в їхніх діях не виявлено", - додали у поліції.
На місці події працювали поліцейські та представники військової служби правопорядку.
Нагадаємо, 25 лютого у порт Одеси прибув американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG-75). Триденний візит проходить у межах запланованих заходів українсько-американського двостороннього співробітництва.
Напередодні, 26 лютого, ввечері одеський громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що в Одесі на морвокзалі затримали двох активістів, які брали участь в акції зі фаєрами і плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", яких згодом відпустили.