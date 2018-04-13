Стала відома дата випуску Tesla Model Y
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Початок виробництва компактного кросовера Tesla Model Y намічено на листопад наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За даними джерел, Tesla почала розсилати потенційним постачальникам компонентів так звані «request for information» (RFI) із зазначенням характеристик необхідних для виробництва автомобіля компонентів. В автоіндустрії цей крок зазвичай є найбільш раннім етапом підготовки до серійного виробництва нової моделі, розсилка подібних запитів зазвичай відбувається не раніше, ніж за 2 роки до початку фактичного виробництва.
Відмітимо, що спочатку планувалося, що Model Y отримає нову платформу, відмінну від «бюджетної» Model 3. Однак потім Ілон Маск повідомив, що, схоже, новий компактний кросовер Tesla все ж матиме багато спільного з Model 3 (можливо, мова йшла в тому числі і про платформу).
Компанія виробник на даний момент відмовилася коментувати інсайдерську інформацію відносно випуску автомобіля.
Як повідомляв УНН, американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії.