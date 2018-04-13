Стала известна дата выпуска Tesla Model Y

По данным источников, Tesla начала рассылать потенциальным поставщикам компонентов так называемые «request for information" (RFI) с указанием характеристик необходимых для производства автомобиля компонентов. В автоиндустрии этот шаг обычно является наиболее ранним этапом подготовки к серийному производству новой модели, рассылка подобных запросов обычно происходит не ранее, чем за 2 года до начала фактического производства.

Отметим, что изначально планировалось, что Model Y получит новую платформу, отличную от "бюджетной" Model 3. Однако затем Маск сообщил, что, похоже, новый компактный кроссовер Tesla все же будет иметь много общего с Model 3 (возможно, речь шла в том числе и о платформе- ред.).

Компания производитель на данный момент отказалась комментировать инсайдерскую информацию относительно выпуска автомобиля.

Как сообщал УНН, американская компания Tesla отзывает 123 000 электромобилей марки Model S во всем мире. Причина связана с деталями гидроусилителя руля, которые могут подвергнуться коррозии.