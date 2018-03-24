Стала відома бригада арбітрів на поєдинок Україна - Японія

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Товариську зустріч між збірними України та Японії з футболу проведе бригада рефері з Бельгії. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.

Зустріч проведе бригада рефері з Бельгії на чолі з 29-річним уродженцем Беверена Бартом Вертентеном, який отримав статус арбітра ФІФА у 2014 році.

На лініях йому будуть допомагати Рін Ванізере та Ів де Неве. У ролі резервного арбітра виступить Лоуренс Віссер.

Крім того додамо, товариський поєдинок Японія — Україна пройде 27 березня в бельгійському Льєжі на стадіоні “Моріс Дюфран”.

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