Стала известна бригада арбитров на поединок Украина - Япония
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Товарищескую встречу между сборными Украины и Японии по футболу проведет бригада рефери из Бельгии. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Встреча проведет бригада рефери из Бельгии во главе с 29-летним уроженцем Беверена Бартом Вертентеном, который получил статус арбитра ФИФА в 2014 году.
На линиях ему будут помогать Рин Ванизере и Ив де Неве. В качестве резервного арбитра выступит Лоуренс Виссер.
Кроме того добавим, товарищеский поединок Япония — Украина пройдет 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе “Морис Дюфран”.