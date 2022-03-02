Стабільно-напружена ситуація: на Луганщині окупанти обстрілюють житлові райони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Ситуація в Луганській області залишається стабільно-напруженою, російські окупанти обстрілюють житлові райони. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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За словами Гайдая, військові ЗСУ тримають оборону, наносять удари у відповідь. Наразі окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Снаряди летіли і в житлові райони, є поранені, загиблих немає.
"Вже декілька діб поспіль Гірську громаду розстрілюють з усього, що є — і "Гради", і "Смерчі", міномети. Там залишилось, можливо, 20-30% будинків на всю громаду. Там дуже важка ситуація, і навіть ми не можемо гуманітарну допомогу привезти", — сказав Гайдай.
Він додав, що ситуація з гуманітарною допомогою тяжка, але поки в середньому стані. З інших областей везуть на Луганщину діаліз та ліки для онкохворих. Зараз завершують проводити переговори щодо отримання і віправлення гуманітарних вантажів із західної України.
Нагадаємо
Російські окупанти у Сєвєродонецьку обстріляли будинок дитини, постраждалих немає.