Стабильно-напряженная ситуация: в Луганской области оккупанты обстреливают жилые районы

Детали

По словам Гайдая, военные ВСУ держат оборону, наносят удары в ответ. Сейчас оккупанты обстреливают Северодонецк и Лисичанск. Снаряды летели и в жилые районы, есть раненые, погибших нет.

"Уже несколько суток подряд Горную общину расстреливают из всего, что есть — и "Грады" и "Смерчи", минометы. Там осталось, возможно, 20-30% домов на всю общину. Там очень тяжелая ситуация, и даже мы не можем гуманитарную помощь привезти", — сказал Гайдай.

Он добавил, что ситуация с гуманитарной помощью тяжелая, но пока в среднем состоянии. Из других областей везут в Луганскую область диализ и лекарства для онкобольных. Сейчас завершают проводить переговоры по получению и отправке гуманитарных грузов из западной Украины.

Напомним

Российские оккупанты в Северодонецкеобстрелялидом ребенка, пострадавших нет.