ССО "мінуснули" російський комплекс РЕБ "Сапфір" на курщині: показали відео
Київ • УНН
Оператори ССО ЗСУ виявили та знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Сапфір" у курській області. Ураження було нанесено за допомогою ударних БПЛА, ворог зазнав втрат.
Оператори Сил спеціальних операцій ЗС України "відмінусували" на курщині російський комплекс РЕБ "Сапфір", повідомили у ССО ЗСУ у середу у Telegram, пише УНН.
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"Оператори ССпО України вполювали на курщині російський комплекс РЕБ "Сапфір". Станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Ураження завдали ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищення, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими", - повідомили у ССО.
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