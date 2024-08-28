ССО "минуснули" российский комплекс РЭБ "Сапфир" на курщине: показали видео
Киев • УНН
Операторы ССО ВСУ обнаружили и уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы «Сапфир» в курской области. Поражение было нанесено с помощью ударных БПЛА, враг понес потери.
Операторы Сил специальных операций ВС Украины "отминусовали" на курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир", сообщили в ССО ВСУ в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Операторы ССпО Украины поймали на курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир". Станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника. Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", - сообщили в ССО.
Російський Су-25 "приземлили" з ПЗРК на Краматорському напрямку - ОСУВ "Хортиця"28 августа 2024, 05:53 • 25494 просмотра