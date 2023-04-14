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США звинувачують синів Ель Чапо та китайських бізнесменів у торгівлі фентанілом

США звинувачують синів Ель Чапо та китайських бізнесменів у торгівлі фентанілом

Київ • УНН

 • 918004 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сполучені Штати звинуватили лідерів мексиканського картелю Сіналоа у проведенні операції з незаконного обігу фентанілу, яку підживлюють китайські хімічні та фармацевтичні компанії, заявив у п'ятницю генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Гарланда, серед обвинувачених були троє синів Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана, колишнього лідера картеля Сіналоа, який зараз перебуває в ув'язненні у Сполучених Штатах.

Федеральна прокуратура Манхеттена повідомила, що одного з його синів Овідіо Гусмана Лопеса було заарештовано в Мексиці, який чекає на процедуру екстрадиції.

«Вони знають, що отруюють і вбивають американців. Їм просто байдуже, тому що вони заробляють на цьому мільярди доларів», — сказала Енн Мілграм, голова Управління боротьби з наркотиками США, про синів Гусмана. «Їхня жадібність шокує і безмежна».

Прокуратура також звинуватила чотирьох власників китайських компаній, які нібито постачали хімічні речовини-прекурсори картелю.

Міністерство фінансів США у п'ятницю також запровадило санкції проти китайських хімічних компаній Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd та Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

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