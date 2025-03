США звинувачують синів Ель Чапо та китайських бізнесменів у торгівлі фентанілом

Деталі

За словами Гарланда, серед обвинувачених були троє синів Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана, колишнього лідера картеля Сіналоа, який зараз перебуває в ув'язненні у Сполучених Штатах.

Федеральна прокуратура Манхеттена повідомила, що одного з його синів Овідіо Гусмана Лопеса було заарештовано в Мексиці, який чекає на процедуру екстрадиції.

«Вони знають, що отруюють і вбивають американців. Їм просто байдуже, тому що вони заробляють на цьому мільярди доларів», — сказала Енн Мілграм, голова Управління боротьби з наркотиками США, про синів Гусмана. «Їхня жадібність шокує і безмежна».

Прокуратура також звинуватила чотирьох власників китайських компаній, які нібито постачали хімічні речовини-прекурсори картелю.

Міністерство фінансів США у п'ятницю також запровадило санкції проти китайських хімічних компаній Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd та Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

