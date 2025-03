США обвиняют сыновей Эль Чапо и китайских бизнесменов в торговле фентанилом

Детали

По словам Гарланда, среди обвиняемых были трое сыновей Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, бывшего лидера картеля Синалоа, который сейчас находится в заключении в Соединенных Штатах.

Федеральная прокуратура Манхэттена сообщила, что один из его сыновей Овидио Гусман Лопес был арестован в Мексике, который ожидает процедуры экстрадиции.

«Они знают, что отравляют и убивают американцев. Им просто безразлично, потому что они зарабатывают на этом миллиарды долларов», — сказала Энн Милграм, глава Управления по борьбе с наркотиками США, о сыновьях Гусмана. «Их жадность шокирует и безгранична».

Прокуратура также обвинила четырёх владельцев китайских компаний, которые якобы поставляли химические вещества-прекурсоры картеля.

Министерство финансов США в пятницу также ввело санкции против китайских химических компаний Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd и Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

