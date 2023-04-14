США обвиняют сыновей Эль Чапо и китайских бизнесменов в торговле фентанилом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Соединенные Штаты обвинили лидеров мексиканского картеля Синалоа в проведении операции по незаконному обороту фентанила, которую подпитывают китайские химические и фармацевтические компании, заявил в пятницу генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По словам Гарланда, среди обвиняемых были трое сыновей Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, бывшего лидера картеля Синалоа, который сейчас находится в заключении в Соединенных Штатах.
Федеральная прокуратура Манхэттена сообщила, что один из его сыновей Овидио Гусман Лопес был арестован в Мексике, который ожидает процедуры экстрадиции.
«Они знают, что отравляют и убивают американцев. Им просто безразлично, потому что они зарабатывают на этом миллиарды долларов», — сказала Энн Милграм, глава Управления по борьбе с наркотиками США, о сыновьях Гусмана. «Их жадность шокирует и безгранична».
Прокуратура также обвинила четырёх владельцев китайских компаний, которые якобы поставляли химические вещества-прекурсоры картеля.
Министерство финансов США в пятницу также ввело санкции против китайских химических компаний Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd и Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.
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