США заявили про початок обговорення другої фази торгової угоди з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. США і Китай вже приступили до обговорення другої фази торгової угоди, перша фаза якої була підписано у Вашингтоні в середу. Про це повідомив в середу в інтерв'ю телеканалу Fox News віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс, передає УНН.
“Ми вже почали обговорення по другій фазі операції”, — заявив Пенс, не розкривши подробиці.
“Як я вже говорив сьогодні, американський народ може бути впевнений в тому, що президент (США Дональд) Трамп при наявності першої фази операції буде продовжувати рішуче відстоювати робочі місця в Америці в міру продовження переговорів, націлених на встановлення вільних, справедливих і взаємовигідних торгових відносин з Китаєм в довгостроковій перспективі”, — запевнив віце-президент США.
Церемонія підписання угоди по першій фазі торгової угоди з Китаєм відбулася 15 січня у Вашингтоні. Свої підписи під документом поставили президент США Дональд Трамп і віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе.