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США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп і віцепрем’єр-міністр Китаю Лю Хі у середу, 15 січня, підписали першу фазу торговельної угоди між країнами. Офіційна церемонія відбулась у Білому домі, повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди

Подробиці угоди будуть оголошені найближчим часом, наразі відомо, що торговельна угода складається з двох фаз.

Перша фаза передбачає, що протягом двох років Китай придбає на щонайменше 200 мільярдів доларів більше товарів і послуг із США. У свою чергу, Вашингтон має скасувати або знизити низку мит на китайські товари.

Трамп назвав підписання цієї угоди “важливим кроком”, що забезпечить “справедливу та взаємну торгівлю”. “Разом ми виправляємо помилки минулого”, — додав він.

Китайський глава держави Сі Цзіньпін також привітав підписання угоди. У своєму листі до Дональда Трампа він запевнив, що “готовий підтримувати тісні контакти з американським лідером”.

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Торговельна суперечка між США і Китаєм, яка, за даними МВФ, негативно впливає на глобальне зростання економіки, триває з 2018 року. Дві держави — найбільші економіки світу — неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.

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