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США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Киев • УНН

 • 20797 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент США Дональд Трамп и вицепремьер-министр Китая Лю Хи в среду, 15 января, подписали первую фазу торговой сделки между странами. Официальная церемония состоялась в Белом доме, сообщает агентство Reuters, передает УНН.

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Подробности сделки будут объявлены в ближайшее время, пока известно, что торговое соглашение состоит из двух фаз.

Первая фаза предусматривает, что в течение двух лет Китай приобретет по меньшей мере на 200 млрд долларов больше товаров и услуг из США. В свою очередь, Вашингтон отменит или снизит ряд пошлин на китайские товары.

Трамп назвал подписание этого соглашения “важным шагом”, что обеспечит “справедливую и взаимную торговлю”. “Вместе мы исправляем ошибки прошлого”, — добавил он.

Китайский глава государства Си Цзиньпин также приветствовал подписание соглашения. В своем письме к Дональду Трампа он заверил, что “готов поддерживать тесные контакты с американским лидером”.

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Торговый спор между США и Китаем, который, по данным МВФ, негативно влияет на глобальный рост экономики, продолжается с 2018 года. Два государства — крупнейшие экономики мира — неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

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