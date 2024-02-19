США завдали ударів по військових цілях в Ємені у рамках самооборони
Київ • УНН
США завдали удару по об'єктах, підконтрольних хуситам в Ємені, знищивши три протикорабельні крилаті ракети, підводний і надводний безпілотник.
У рамках заходів самооборони Америка вдарила по контрольованих хуситами об'єктах в Ємені. Про це повідомляє CENTCOM, передає УНН.
Деталі
США здійснили п'ять ударів по об'єктах у районах Ємену, які контролюються підтримуваними Іраном хуситами. Ці дії були вжиті з метою самооборони.
За інформацією Центрального командування (CENTCOM), вдало здійснено удари по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, підводному безпілотнику (UUV) і надводному безпілотнику (USV).
Додамо
CENTCOM вказує, що це було перше відоме використання хуситами підводного безпілотника з моменту атаки 23 жовтня.
США завдали ударів по військовій техніці хуситів у Ємені09.02.24, 06:43 • 28357 переглядiв