США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны
США нанесли удар по объектам, подконтрольным хуситам в Йемене, уничтожив три противокорабельные крылатые ракеты, подводный и надводный беспилотник.
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины
Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.
медведев угрожает Западу ядерным ударом
Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.
Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов
Министр обороны Германии призывает США оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить российское вторжение, которое может нанести ущерб американским экономическим интересам.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм.
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о потенциальной угрозе использования ударных вражеских беспилотников (БпЛА) в Харьковской области.
Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"
Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.
Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой
Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года
Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.