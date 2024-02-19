США нанесли удары по военным целям в Йемене в рамках самообороны

Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.