США закликають рф надати доступ до людей, які перебувають на лівому березі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. США закликають росію надати доступ до людей, які зараз знаходяться на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.
Цитата
«Зараз дуже важливо і ми закликаємо росію надати доступ до людей, які зараз знаходяться на лівому березі Дніпра, які перебувають на затоплених територіях», - сказав Блінкен.
Доповнення
У Херсонській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, на місцях підтоплення працюють вибухотехніки, екологи, комунальники та ДСНС.
Фахівці роблять усе можливе, аби уникнути епідемії в області. Натомість окупаційна влада своїми діями наражає жителів лівобережжя на епідемічну небезпеку.