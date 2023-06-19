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На Херсонщині продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: є ймовірність появи епідемії на лівому березі 

Київ • УНН

 • 946940 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Херсонській області продовжуються роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, на місцях підтоплення працюють вибухотехніки, екологи, комунальники та ДСНС. Фахівці роблять усе можливе, аби уникнути епідемії в області. Натомість окупаційна влада своїми діями наражає жителів лівобережжя на епідемічну небезпеку. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

На Херсонщині продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: є ймовірність появи епідемії на лівому березі 

Цитата

"Екологи та працівники комунальних служб забезпечують ліквідацію наслідків і усього того, що вода залишила. В першу чергу вивозяться біовідходи, які потім знищуються, аби потім в нас була нормальна епідемічна ситуація", - зазначив Юрій Соболевський.

Також, він повідомив, що епідемічна ситуація на Херсонщині контрольована, та усі медики готові надавати усю необхідну допомогу у разі масового зараження.

Натомість окупаційна влада на лівому березі Херсонщини впровадила свої “програми підтримки” для людей, які постраждали від підтоплення.

"Зараз ці програми підтримки, як окупаційна влада зробила, розповсюджуються виключно на громадян рф. Тобто, люди, які постраждали від підтоплення повинні отримати російський паспорт і тільки після цього можуть щось отримати від влади”, - сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Також, через відсутність дій окупаційної влади, гуманітарна та санітарна підтримка на лівому березі майже відсутня. Через це, є ризик виникнення епідемії на лівобережжі.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що екологи провели чергове дослідження стану води в херсонських річках та виявили перевищення рівня заліза в 2 рази. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф не допускає представників ООН на окуповані території, які постраждали через підрив Каховської ГЕС

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