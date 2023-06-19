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Проби води з херсонських річок: показники заліза досі перевищені

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Екологи у щоденних пробах води з херсонських річок фіксують перевищення показників заліза, проте рівень кисню залишається у нормі. Нафтопродуктів у зразках експерти не виявили, передає УНН з посиланням на Херcонську ОВА.

Проби води з херсонських річок: показники заліза досі перевищені

Деталі

Екологи провели чергове дослідження стану води в херсонських річках. Після підриву Каховської ГЕС проби води беруться щодня. Для аналізу відібрано зразки з Дніпра, район залізничного Антонівського мосту.

Фахівці виявили перевищення заліза загального в 2 рази. Розчинений кисень складає 5,4 мг/дм3 при нормі щонайменше 4,00 мг/дм3. Воду в Інгульці відібрали поблизу Дар’ївки. Перевищено показник заліза загального в 2,1 раза. (0,21 мг/дм3). Розчинений кисень складає 3,70 мг/дм3.

У зразках нафтопродуктів не виявлено.

Доповнення

У Миколаївській області та Одесі у водоймах виявили холероподібний вібріон, який є маркером можливої наявності холерного вібріону.

У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах «Ланжерон», «Лузанівка», 10 ст. Великого Фонтану, «Аркадія» в Одесі виділені яйця та личинки гельмінтів. Також зафіксовано солоність води нижче норми.

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