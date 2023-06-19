Пробы воды из херсонских рек: показатели железа до сих пор превышены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Экологи в ежедневных пробах воды из херсонских рек фиксируют превышение показателей железа, однако уровень кислорода остается в норме. Нефтепродуктов в образцах эксперты не обнаружили, передает УНН с ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
Экологи провели очередное исследование состояния воды в херсонских реках. После подрыва Каховской ГЭС пробы воды берутся ежедневно. Для анализа отобраны образцы из Днепра, район железнодорожного Антоновского моста.
Специалисты обнаружили превышение железа общего в 2 раза. Растворенный кислород составляет 5,4 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. Воду в Ингульце отобрали вблизи Дар’евки. Превышен показатель железа общего в 2,1 раза (0,21 мг/дм3). Растворенный кислород составляет 3,70 мг/дм3.
В образцах нефтепродуктов не обнаружено.
Дополнение
В Николаевской области и Одессе в водоемах обнаружили холероподобный вибрион, который является маркером возможного наличия холерного вибриона.
В отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования на пляжах «Ланжерон», «Лузановка», 10 ст. Большого Фонтана, «Аркадия» в Одессе выделены яйца и личинки гельминтов. Также зафиксирована соленость воды ниже нормы.
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