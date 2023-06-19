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На Херсонщине продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС: есть вероятность появления эпидемии на левом берегу

Киев • УНН

 • 946940 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Херсонской области продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, на местах подтопления работают взрывотехники, экологи, коммунальщики и ГСЧС. Специалисты делают все возможное, чтобы избежать эпидемии в области. Зато оккупационная власть своими действиями подвергает жителей левобережья эпидемической опасности. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.

На Херсонщине продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС: есть вероятность появления эпидемии на левом берегу

Цитата

"Экологи и работники коммунальных служб обеспечивают ликвидацию последствий и всего того, что вода оставила. В первую очередь вывозятся биоотходы, которые затем уничтожаются, чтобы потом у нас была нормальная эпидемическая ситуация", - отметил Юрий Соболевский.

Также, он сообщил, что эпидемическая ситуация на Херсонщине контролируемая, и все медики готовы оказывать всю необходимую помощь в случае массового заражения.

Зато оккупационные власти на левом берегу Херсонщины внедрили свои “программы поддержки” для людей, пострадавших от подтопления.

"Сейчас эти программы поддержки, как оккупационная власть сделала, распространяются исключительно на граждан рф. То есть, люди, которые пострадали от подтопления должны получить российский паспорт и только после этого могут что-то получить от власти”, - сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Также, из-за отсутствия действий оккупационных властей, гуманитарная и санитарная поддержка на левом берегу почти отсутствует. Поэтому, есть риск возникновения эпидемии на левобережье.

Дополнение

Ранее сообщалось, что экологи провели очередное исследование состояния воды в херсонских реках и обнаружили превышение уровня железа в 2 раза. 

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